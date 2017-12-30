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Edirne'de 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:19
Edirne'de 67 kaçak ve sığınmacı yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile İpsala ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Filistin, Afganistan, Fas, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 67 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:19
  1. EDİRNE
  2. kaçak ve sığınmacı
  3. Yunanistan ve Bulgaristan
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