Edirne'de 5 bin kaçak telefon ele geçirildi

Yunanistan'dan yasa dışı yollarla getirilen ve piyasaya sürülmek üzere İstanbul'a götürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

5 BİN TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler plakaları belirlenen iki aracı takibe aldı. B.İ'nin kullandığı otomobil ilçe yakınlarında, F.C'nin idaresindeki minibüs ise bir süre kaçtıktan sonra durduruldu.

Minibüste yapılan aramada 5 bin 346 kaçak cep telefonu bulundu. Olayla ilgili B.İ, F.C, K.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı.