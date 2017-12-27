Edirne'de 343 kaçak yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile İpsala ilçesindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Fas, Libya, Cezayir, Sri Lanka ve Nepal 343 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.