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Edirne'de 15 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu 15 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:47
Edirne'de 15 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 15 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Sınır birlikleri İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu 15 sığınmacı ve kaçak tespit etti.

Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:47
  1. Edirne
  2. Suriye
  3. İpsala
  4. Pakistan
  5. Yunanistan
  6. Filistin
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