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Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı

Edirne'de rahatsızlanan 14 asker hastaneye kaldırıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:12
Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'ndaki 14 er, akşam saatlerinde rahatsızlanarak kışladaki revire başvurdu.

Askerler buradan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Askerlerden tedavisi tamamlanan 6 asker taburcu olurken, diğerlerinin tedavileri ise devam ediyor.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlerin baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle getirildiklerini söyledi.

Askerlerin durumlarının iyi olduğunu aktaran Taş, "Tetkiklerini aldık, muhtemelen pazartesi ya da salı gününe sonuçları çıkar. Bir kaç saat daha gözlem altında tutup gönderebiliriz gibi gözüküyor hepsini. Herhangi bir endişelenecek durum söz konusu değil." diye konuştu.

Abdullah Taş, bir gazetecinin "6 asker için gıda zehirlenmesi diyebilir miyiz" şeklindeki sorusuna, "Şu an böyle bir şey söylemek mümkün değil, yiyeceklerle ilgili olabilir, olmayabilir. Havalar çok sıcak, farklı şeylerden de olabilir. Direkt bir şey söylemek çok doğru olmayabilir." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:12
  1. Edirne
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