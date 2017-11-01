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Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?

Balıkesir Valiliği "Uğur'un eşinin 1 gün süreyle gözaltına alındığına dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?

Balıkesir Valiliğince, CHP Milletvekili Namık Havutça'nın iddia ettiği, eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur'un 1 gün gözaltına alındığına dair haberler yalanlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı haber sitelerinde yayınlanan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın iddia ettiği eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşinin 1 gün süreyle gözaltına alındığına dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür asılsız iddialar Ahmet Edip Uğur ve ailesini de rencide etmektedir. 7/24 üstün hizmet anlayışıyla görev yapan güvenlik güçlerimizi de zan altında bırakmak en büyük haksızlıktır. Sayın milletvekilimizin hayal ve dedikodu kaynaklı mesnetsiz ifadeleri sorumluluk anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz moral bozucu bu ve buna benzer açıklamalara karşın her zaman sorumluluk bilincini koruyarak görev yapmaya devam edecektir."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
  1. Ahmet Edip Uğur 'un eşi Nurgül Uğur
  2. Balıkesir
  3. Edip Uğur
  • AA3 dk önce
    Bunlar vattan hayini fetonun itleri
  • SerdarSerdar16 dk önce
    Çok çirkef bir adam. Ulan rezil o kadar koltuğunu seviyordun düzgün hizmet edeydin. Ozaman halk senin istifaya karşı çıkar seni destekleri. Bak chp den başka sevenin yok. Onlarda siyasi malzeme olarak sana destek oluyor.
Bugünkü Akit

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