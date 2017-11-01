Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?

Balıkesir Valiliğince, CHP Milletvekili Namık Havutça'nın iddia ettiği, eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur'un 1 gün gözaltına alındığına dair haberler yalanlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı haber sitelerinde yayınlanan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın iddia ettiği eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşinin 1 gün süreyle gözaltına alındığına dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür asılsız iddialar Ahmet Edip Uğur ve ailesini de rencide etmektedir. 7/24 üstün hizmet anlayışıyla görev yapan güvenlik güçlerimizi de zan altında bırakmak en büyük haksızlıktır. Sayın milletvekilimizin hayal ve dedikodu kaynaklı mesnetsiz ifadeleri sorumluluk anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz moral bozucu bu ve buna benzer açıklamalara karşın her zaman sorumluluk bilincini koruyarak görev yapmaya devam edecektir."