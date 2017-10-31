Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."

Edip Uğur'un 17-25 Aralık sonrası 30 Mart yerel seçimler öncesi gazetecilerin sorularını cevapladığı görüntüler ortaya çıktı.

Gazetecilerin "İktidar ile Fetullah Gülen arasındaki çatışmaya ne diyorsunuz" sorusuna Edip Uğur'un "Fetullah Gülen Hocaefendi'ye karşı saygımız var, sevgimiz var." sözleri dikkat çekti. Gazecinin tekar "Ama Başbakan Erdoğan öyle demiyor, çok ağır sözler söylüyor" sözlerine ise "Zaman her şeyi gösterir, her şey aydınlanır. Hiçbir şey gizli kalmaz" ifadeleriyle şoke etti.

Ahmet Edip Uğur'un istifa süreci böyle gelişti

"FETÖ BAĞLANTIMIZ YOK" DEMİŞTİ

Bu sözlerinin ortaya çıkmasıyla kafaları karıştıran Edip Uğur şu sözlerle istifa etmişti:

Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına gelmiş, getirilmiş bulunmaktayım.