Edin Visca'nın parası Clichy'e
Trabzonspor'un Boşnak futbolcu Visca'nın transferi için Başakşehir Kulübü'yle kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtildi. Turuncu-lacivertlilerin Visca'nın bonservisinden gelecek parayı Clichy'nin maliyetine harcaması bekleniyor.04 Temmuz 2017 Salı 11:18
Trabzonspor, Başakşehir'den ısrarla kadrosuna katmak istediği Edin Visca'da mutlu sona ulaştı.
Skorer'de yer alan habere göre, bordo-mavililer Boşnak futbolcunun transferi için son girişimlerini yaptı ve iki taraf karşılıklı mutabakata vardı.
Başakşehir Kulübü'nün bu transferi gün içerisinde açıklayacağı ifade edildi.
Turuncu-lacivertlilerin Visca'nın bonservisinden gelecek parayı İstanbul'a getirdiği yıldız sol bek Clichy'nin maliyetine kullanacağı belirtiliyor.
- Başakşehir'in Clichy'e 3 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası ödeyeceği iddia ediliyor.