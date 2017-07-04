Edin Visca'nın parası Clichy'e

Trabzonspor, Başakşehir'den ısrarla kadrosuna katmak istediği Edin Visca'da mutlu sona ulaştı.

Skorer'de yer alan habere göre, bordo-mavililer Boşnak futbolcunun transferi için son girişimlerini yaptı ve iki taraf karşılıklı mutabakata vardı.

Başakşehir Kulübü'nün bu transferi gün içerisinde açıklayacağı ifade edildi.

Turuncu-lacivertlilerin Visca'nın bonservisinden gelecek parayı İstanbul'a getirdiği yıldız sol bek Clichy'nin maliyetine kullanacağı belirtiliyor.