Cloudflare

Economist Türkiye'nin dünya liderliğine yükseleceğini yazdı

İngiltere'de yayınlanan haftalık Economist dergisi 3. Havalimanı'nın da açılmasıyla İstanbul'un havayolu taşımacılığında iki yıl içinde dünya liderliğine yükseleceğini yazdı.

Economist Türkiye'nin dünya liderliğine yükseleceğini yazdı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:48
Bu haber 23.879 kez okundu

Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışı ve 3. havalimanın inşaası Avrupa'yı şaşkına çevirdi. İngiltere'de yayınlanan Economist dergisi, İstanbul'daki hava taşımacılığının iki yıla kadar Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanına sahip Londra Heathrow'u bile geçeceğini yazdı.

  1. "İki yıl önce, Londra'daki Heathrow havalimanı dünyanın en işlek uluslararası havalimanıydı. Geçen yıl bu ünvanını Dubai'ye kaptırdı. Hala Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi" yorumunda bulunan dergi Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışına işaret etti.

Takvin'in haberine göre havaalanları birliği olan ACI Europe'un yayınladığı istatistiklere göre, yaklaşık 75 milyon yolcu, 2015 yılında Heathrow'tan geçti. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 2.2'lik artış demekti. Paris ise 66 milyon yolcu ile ikinci sırada.

En önemli tehdit üçüncü sırada

Economist'e göre, Avrupa havayolu taşımacılığı içen en büyük tehdit üçüncü sırada. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı yüzde 9,1 artarak 62 milyona yükseldi.

2 yılda 2 havalimanını da geçebilir

Dergiye göre, "İki havaalanı da aynı büyüme hızını sürdürürse, İstanbul iki yılda Heathrow'u geçebilir."

Türkiye'nin açık bir planı var

Economist, İngiltere yönetimini de açık dille havayolu taşımacılığının geliştirilmemesi konusunda eleştirdi.

"Atatürk Havalimanı da Heathrow gibi tam dolu. Bununla birlikte, İngiltere'nin aksine, Türkiye'nin sıkışıklıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda açık bir planı var. İngiliz hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Londra'nın ilk tam boy pist inşa edecekleri yerini belirlerken, Türkiye, Heatrow'un yerini alması için 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyor. Yeni tesis 2018'deki ilk uçuşlarına açılmayı umuyor."

 
EtiketlerİstanbulİngiltereLondraTürkiyeAtatürkAvrupaAtatürk HavalimanıDubaiEconomist
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ünlü şirket TMSF'ye geçti!Ünlü şirket TMSF'ye geçti!

Süt ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Aynes Gıda,…

Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!

HAVELSAN, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 22 Haziran 2016’da…

Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!

Kalkınma Bakanı Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız…

Kimsesiz çocuklara memuriyet yoluKimsesiz çocuklara memuriyet yolu

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu…

Hamsi fiyatları 2 kat yükseldiHamsi fiyatları 2 kat yükseldi

Samsunlu balıkçılar, hamsi fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat daha…

Tunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldıTunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldı

EPDK tarafından Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans…

Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yoldaZeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması…

Kapalıçarşı karanlıkta kaldıKapalıçarşı karanlıkta kaldı

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3…

Mehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebilirizMehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebiliriz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı bir televizyon programında Ekonomide 2016’yı değerlendirdi.