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Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na talimat gibi mesaj!

Eski Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndererek, sözde adalet yürüyüşüne destek verdi. Ecevit, mesajında "İsterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin" dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 09:52
Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na talimat gibi mesaj!

Rahşan Ecevit'in Ankara'dan İstanbul'a yapılan sözde adalet yürüyüşüne katılanlara ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben gönderdiği mesaj, şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ona eşlik edenlere, Adalet Yürüyüşüne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.

Rahşan Ecevit"

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 09:52
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Ankara
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Kemal Kılıç
  7. Bülent Ecevit
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