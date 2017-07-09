Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na talimat gibi mesaj!

Rahşan Ecevit'in Ankara'dan İstanbul'a yapılan sözde adalet yürüyüşüne katılanlara ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben gönderdiği mesaj, şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ona eşlik edenlere, Adalet Yürüyüşüne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.

Rahşan Ecevit"