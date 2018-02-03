Rahşan Ecevit, CHP kurultayına neden katılmadı?

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CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başladı.

Büyük krizler, skandal ve fiyaskolarla gerçekleşen olağan kurultayda bir kriz de protokolde yaşandı. Protokolde partide emeği geçen isimler oturacak yer bulamazken, Partinin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in de kurultaya sadece kart ile davet edildiği ve buna tepki gösterip salona gelmediğini söyledi.