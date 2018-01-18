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Ecellerine doğru geliyorlar

Türkiye'nin Afrin operasyonundan ürperen YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan Menbic'e büyük konvoylarla geldi. Eli silahlı teröristlerin hedefi, olası bir harekatta Afrin'e yardıma gitmek ancak arada Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi var.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:37
Ecellerine doğru geliyorlar

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.

Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.

Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

 

Afrin merkezinde ise bugün teröristlerin gösterisi var. Silah zoruyla kent sakinlerini de gösteriye katılmaya zorlayan YPG'liler, sosyal medyada yalan kampanyasını sürdürüyor. Tel Abyad ve diğer bazı noktalarda da yine YPG'liler sokakta.

Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör mevzilerini Afrin, Menbiç ve Cerablus çevresinde top atışlarıyla dövüyor.

Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası.
 
Cerablus'un hemen doğusundan geçen Fırat Nehri'nin kıyısındaki köyler de hedefler arasında.

Sabah saatlerinde geçtiği haberde Türk ordusunun top atışları yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca Azez'e teröristler tarafından atılan havanın üç sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:37
  1. pkk
  2. Ypg
  3. Tel Abyad
  4. Tel Abyad DEAŞ
  5. Afrin
  6. Menbiç Cerablus
  7. Kefr Nasih köyü
  8. terorist
  • YükselYüksel18 dk önce
    Ahh şu garipler kime neye hizmet ettiklerini bir bilseler. ABD bunları kullanır kullanır sonra mendil gibi atar..
  • NejmiNejmi49 dk önce
    Bizide Gonderin şu fahişelerin hakkından gelelim
  • NejmiNejmi50 dk önce
    Bizide Gonderin şu fah.....erin hakkından gelelim
  • cccccc53 dk önce
    ya bu nası bi hikaye ? her türlü hazırlığınızı yapın mı diyoruz tetöristlere ? neyi bekliyosunuz ? canlı yayın bağdat saldırısı mı oluyor biz abd miyiz ? akıllı olun azcık .. hem bir gece ansızın gelebiliriz diyor hemde tüm alemi gelmeden günler önce haberdar ediyoruz
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