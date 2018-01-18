Ecellerine doğru geliyorlar

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.



Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.



Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.





Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve



Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası. Afrin merkezinde ise bugün teröristlerin gösterisi var. Silah zoruyla kent sakinlerini de gösteriye katılmaya zorlayan YPG'liler, sosyal medyada yalan kampanyasını sürdürüyor. Tel Abyad ve diğer bazı noktalarda da yine YPG'liler sokakta.Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör mevzilerini Afrin, Menbiç ve Cerablus çevresinde top atışlarıyla dövüyor.Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası.

Cerablus'un hemen doğusundan geçen Fırat Nehri'nin kıyısındaki köyler de hedefler arasında.



Sabah saatlerinde geçtiği haberde Türk ordusunun top atışları yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca Azez'e teröristler tarafından atılan havanın üç sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.