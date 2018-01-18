Ecellerine doğru geliyorlar
Türkiye'nin Afrin operasyonundan ürperen YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan Menbic'e büyük konvoylarla geldi. Eli silahlı teröristlerin hedefi, olası bir harekatta Afrin'e yardıma gitmek ancak arada Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi var.18 Ocak 2018 Perşembe 17:37
ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.
Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.
Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör mevzilerini Afrin, Menbiç ve Cerablus çevresinde top atışlarıyla dövüyor.
Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası.
Sabah saatlerinde geçtiği haberde Türk ordusunun top atışları yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca Azez'e teröristler tarafından atılan havanın üç sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.