Ece Erken'den o provokatöre büyük tepki: Yaratık!

Bir süredir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan provokatör Barbaros Şansal, önceki gün Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Bu paylaşımları sonrasında sınırdışı edilen Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi. Uçaktan inerken gözaltına alınan Şansal, bu sırada aprona giren şahıslar tarafından büyük tepki gördü.

"TUTAMADIM İÇİMDE"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Barbaros Şansal hakkında tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. İşte Ece Erken'in o provokatör hakkındaki satırları: "Tutamadım içimde yazdım! Bindiği uçakta taşkınlık çıkartmış! Ya sen kimsin bizim ülkemize laf ediyorsun! Haddine mi be adamcık! (KKTC bu adamcığın açıklamalarından sonra sınırdışı etmiş, şimdi İstanbul aktarmalı başka bir ülkeye geçiyormuş,uçakta da olay çıkarmış)"

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?



Barbaros Şansal 'B… boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: "2017'de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler yeni yıl mı kutluyorsunuz? Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içeceğim. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye"