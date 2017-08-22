Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ecdat yadigarı camiye saldırdılar!

Başkent Sofya’da tek olan ve Osmanlı döneminden miras kalan Banya Başi Camii'ne akli dengesi bozuk bir kişi zarar verdi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:21
Ecdat yadigarı camiye saldırdılar!

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, saldırının kimliği henüz açıklanmayan ve Bulgaristan’a kaçak yollardan girdiği tahmin edilen Suriye uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İzbiştali, saldırganın gece yarısı caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdiğini, caminin iki camını kırdığını ve başka maddi hasarlar verdiğini söyledi.

Polis yetkilileri, caminin yanından geçen bir ekibin içerden gelen gürültüden şüphelenerek camiye girdiğini, saldırganı suçüstü yakaladığını ve karakola götürdüğünü bildirdi.

Cami daha önce de saldırıya maruz kalmış

Resmi ismi Kadı Seyfullah Efendi Camii olan ve Mimar Sinan ekolüyle 1566 yılında inşa edildiği düşünülen cami, halk arasında Banya Başi Camii olarak biliniyor.

Sofya’da yaklaşık 80 bin Müslümana hizmet veren cami, geçmişte de defalarca holiganların saldırılarına uğramıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:21
  1. bulgaristan
  2. cami
  3. Balkanlar Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...