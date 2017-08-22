Ecdat yadigarı camiye saldırdılar!

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, saldırının kimliği henüz açıklanmayan ve Bulgaristan’a kaçak yollardan girdiği tahmin edilen Suriye uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İzbiştali, saldırganın gece yarısı caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdiğini, caminin iki camını kırdığını ve başka maddi hasarlar verdiğini söyledi.

Polis yetkilileri, caminin yanından geçen bir ekibin içerden gelen gürültüden şüphelenerek camiye girdiğini, saldırganı suçüstü yakaladığını ve karakola götürdüğünü bildirdi.

Cami daha önce de saldırıya maruz kalmış

Resmi ismi Kadı Seyfullah Efendi Camii olan ve Mimar Sinan ekolüyle 1566 yılında inşa edildiği düşünülen cami, halk arasında Banya Başi Camii olarak biliniyor.

Sofya’da yaklaşık 80 bin Müslümana hizmet veren cami, geçmişte de defalarca holiganların saldırılarına uğramıştı.