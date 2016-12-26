Ebu Azrail'den Türkiye'ye şok tehdit

Irak'taki Şii milis grubu Heşdi Şabi komutanlarından Eyyüb Falih Hasan (Ebu Azrail), Türkiye'yi tehdit etti. Hasan, "Türkiye IŞİD'in en büyük destekleyicisi" yalanını da uydurdu.

Sosyal medyada parçalanmış IŞİD'li fotoğrafları paylaşan "Ebu Azrail" lakablı Hasan, "Birçok kişi neden bu lakabı kullandığımı soruyor. IŞİD insanlarımızı gözlerimizin önünde parçalara ayrıdı. Savaşmaya başladıktan sonra bir IŞİD'liyi canlı ele geçirdim ve ben de onu parçalara ayırdım. O günden sonra bana 'Ebu Azrail' demeye başladılar" dedi.

Kuzey Irak'ta bulunan Barzani yönetiminin yarı resmi yayın organı Rudaw'a konuşan Hasan, "Sosyal medyada sözlü saldırılarınızla bu aralar gündemdesiniz. Bu saldırılar Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kadar uzanıyor. Neden bunu yapıyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: Az bile yapıyorum. Onların hepsi IŞİD'i destekliyor. Türkiye IŞİD'in en büyük destekleyicisi. Şimdi askeri güçlerini Başika bölgesine getirmiş, güya IŞİD'le savaşacak. Ve bu durumda benim susmamı bekliyorlar. Eğer Başika'dan çekilmez ve Telafer'de bir fişek dahi patlatırlarsa onları un gibi değirmenden geçiririm.Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen kadın sayısının ise haddi hesabı yok. Güya cihat nikahı için geliyorlar. Bunlar Araplar'ın da namusunu lekelediler. Haklarında gece gündüz konuşmayı hak ediyorlar." dedi.

Ebu Azrail hakkında Erbil ve Duhok'ta yakalama kararı çıkarıldı.