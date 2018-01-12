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EBRD: Türkiye'ye desteğe hazırız

EBRD'nin Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltmayı amaçlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı olumlu karşıladığı ve desteğe hazır olduğu bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:19
EBRD: Türkiye'ye desteğe hazırız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltmayı amaçlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı olumlu karşıladığı ve desteğe hazır olduğu bildirildi.

EBRD'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde alınacak önlemler için 11 milyar dolarlık yatırım planladığı belirtildi.

Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji talebi en fazla büyüyen ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye kendi kaynaklarından bu talebin yaklaşık yüzde 26'sını karşılayabiliyor. Petrol ve gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Bu yüzden, enerji verimliliği Türkiye için ciddi bir önem taşıyor." denildi.

Açıklamada, eylem planındaki önlemlerin daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı, binalarda ısı yalıtımı ve verimliliği gibi uygulamaları içerdiğine işaret edilerek, "Plan kapsamında aynı zamanda ulusal enerji verimliliği finans mekanizması ve ısıtma-soğutma piyasası için de düzenlemenin hazırlanması öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de eylem planının Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.

Planın ekonomik büyüme ve çevre için kritik önem sahip olduğunu belirten Tuerkner, "Eylem Planı bu iki açıdan detaylandırılmış eylemlerin gerekliliğine vurgu yapıyor. İmkan dahilinde ve uygulanabilir olması halinde, EBRD bu önemli başarıyı desteklemeye hazır." açıklamasında bulundu.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle 2033'e kadar toplam 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:19
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