Eboue bombası! Cuma günü geliyor...

Galatasaray, eski futbolcusu Emmanuel Eboue'ye yardım eli uzatıyor. NTV Spor'un haberine göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Eboue'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Hasan Şaş'ın Fildişi Sahilli eski futbolcuları için ''Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak'' dediği belirtildi.

FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI

Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu açıklamış ve maddi anlamda zor günler geçirdiğini söylemişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Eboue'nin açıklamalarından sonra kendisine yardımcı olacaklarını söylemişti.

Kaynak:Sporx