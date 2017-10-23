21 Ekim’de ÖSYM tarafından yapılan e-YDS sonuçları açıklandı. ÖSYM temel soru kitapçığının yüzde 10’unu da yayımladı.

ÖSYM tarafından 21 Ekim’de yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2017/8) sonuçları belli oldu. Ayrıca temel soru kitapçığının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.