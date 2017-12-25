e-YDS başvuruları başladı

13 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan e-YDS sınav başvurusunu ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. e-YDS 2018/1 İngilizce alanında, 13 Ocak 2018’de saat 14:45’te Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında uygulanacak. Sınavın süresi 180 dakika olacak.

14:30’DAN SONRA BİNAYA ALIM YOK

Adaylar, saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aday sayısı, e-YDS sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirtildi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için ödeme süresi sonlandırılacak.

DENEME E-SINAV YAPILACAK

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı. e-YDS’ye katılacak adayların deneme sınavından yararlanmaları önemli.