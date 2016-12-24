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E vitamininin faydaları nelerdir?

E vitamini eksikliği; ciltte solgunluk, kırışıklıkların artması, vücutta uyuşma ve güç kaybı gibi sorunlara yol açmaktadır.

E vitamininin faydaları nelerdir?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 14:48
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E vitamini içeren besinler nelerdir?

- Buğday tohumu yağı

- Ay çekirdeği

- Badem

- Ayçiçek yağı

- Aspir yağı

- Fındık

- Fıstık ezmesi

- Fıstık

- Mısır yağı

- Ispanak

- Brokoli

- Soya yağı

- Kivi

- Mango

- Domates

- Yeşil zeytin

- Kekik

- Kuru kayısı

- Acı biber tozu

- Paprika

- Kanola yağı

- Keten tohumu yağı

- Soya yağı

- Şam fıstığı

- Kuşkonmaz

- Pazı

- Karalahana

- Sarımsak

Günlük ne kadar E vitamini alınmalı?

0-6 ay arası: 4 mg

6-12 ay arası: 5 mg

1-3 yaş arası: 6 mg

4-8 yaş arası: 7 mg

9-13 yaş arası: 11 mg

14 yaş ve üzeri: 15 mg

Gebelik dönemi: 15 mg

Emzirme dönemi: 19 mg

E vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar nelerdir?

E vitamini eksikliği; ciltte solgunluk, kırışıklıkların artması, vücutta uyuşma ve güç kaybı gibi sorunlara yol açmaktadır.

 

E vitamininin faydaları nelerdir?

- Hücreleri yeniler

- Damar tıkanıklıklarını önler

- Göz sağlığını korur

- Zararlı maddeleri vücuttan temizler

- Hafıza kaybının giderir

- Dolaşım sistemini düzenler

- Adet dengesini sağlar

- Cildi güzelleştirir

- Kanseri ve atardamar hastalıklarını önler.

- Tansiyonu düşürür

- Yara izlerini onarır

- Bacak kramplarını hafifletir

 
EtiketlerE vitaminiE vitamininin faydaları nelerdir?E vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar nelerdir?E vitamini içeren besinler nelerdir?
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