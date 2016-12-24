E vitamini içeren besinler nelerdir?
- Buğday tohumu yağı
- Ay çekirdeği
- Badem
- Ayçiçek yağı
- Aspir yağı
- Fındık
- Fıstık ezmesi
- Fıstık
- Mısır yağı
- Ispanak
- Brokoli
- Soya yağı
- Kivi
- Mango
- Domates
- Yeşil zeytin
- Kekik
- Kuru kayısı
- Acı biber tozu
- Paprika
- Kanola yağı
- Keten tohumu yağı
- Soya yağı
- Şam fıstığı
- Kuşkonmaz
- Pazı
- Karalahana
- Sarımsak
Günlük ne kadar E vitamini alınmalı?
0-6 ay arası: 4 mg
6-12 ay arası: 5 mg
1-3 yaş arası: 6 mg
4-8 yaş arası: 7 mg
9-13 yaş arası: 11 mg
14 yaş ve üzeri: 15 mg
Gebelik dönemi: 15 mg
Emzirme dönemi: 19 mg
E vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar nelerdir?
E vitamini eksikliği; ciltte solgunluk, kırışıklıkların artması, vücutta uyuşma ve güç kaybı gibi sorunlara yol açmaktadır.
E vitamininin faydaları nelerdir?
- Hücreleri yeniler
- Damar tıkanıklıklarını önler
- Göz sağlığını korur
- Zararlı maddeleri vücuttan temizler
- Hafıza kaybının giderir
- Dolaşım sistemini düzenler
- Adet dengesini sağlar
- Cildi güzelleştirir
- Kanseri ve atardamar hastalıklarını önler.
- Tansiyonu düşürür
- Yara izlerini onarır
- Bacak kramplarını hafifletir