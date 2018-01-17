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E-ticarete damgasını vuracak 3 teknoloji trendi

Elektronik ticaret sektörü her geçen gün biraz daha büyüme eğilimi gösteriyor. 2017 yılını yaklaşık yüzde 30 büyüme ile kapatan e-ticaret pazarında, bu gelişim gücüne paralel olarak rekabet de her geçen gün artıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:06
E-ticarete damgasını vuracak 3 teknoloji trendi

Tüm hayatımızı çevreleyen teknoloji ise bu noktada da önemini gösteriyor ve müşteri eğilimlerine etki ederek e-ticarette yeni atılımları adeta zorunlu hale getiriyor. incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen’e göre ise sektörün bu yılını şekillendirecek atılımları kripto paralar ile ödeme, mobil ticaret ve gelişmiş teslimat seçenekleri oluşturuyor.

REKABETLE DOĞAN ÜRÜNLER

Dijital eğilimlerin artması ile büyük bir atılım gösteren ve geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 30 büyüme yakalayarak 40 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarı, geleneksel satın alma alışkanlıklarına yönelik yürüttüğü rekabetin yanı sıra kendi içinde de birçok rekabeti barındırıyor. Nurettin Erzen’e göre 2018 yılında bu ekosistemi şekillendirecek teknoloji trendlerini; kripto para ile ödeme, mobil ticaret ve geliştirilmiş teslimat seçenekleri oluşturuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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