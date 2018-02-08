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E-ticaret, KOBİ’ler için küresel ticaret kapısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, e-ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara girişini kolaylaştırması ve rekabet edebilmesi için önemli bir alan olarak gördüklerini bildirdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:44
E-ticaret, KOBİ’ler için küresel ticaret kapısı

Bakan Tüfenkci, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Tüfenkci, Chosky’nin iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Bu tür temasların iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sunacağını vurgulayan Tüfenkci, Bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanları dahilinde özel sektörle her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

HİZMET STANDARTLARI ARTIYOR

Tüfenkci, Türkiye’de özel sektör paydaşlarıyla ticaretin kolaylaştırılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunda da Bakanlık olarak eş başkanlık görevini yürüttüklerini anımsattı.

e-ticareti küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırma ve rekabet edebilme şansı için önemli bir alan olarak gördüklerinin altını çizen Tüfenkci, Çin’e gerçekleştireceği ziyaret sırasında e-ticaret konulu bir konferansa katılacağını ve orada da görüşlerini ifade edeceğini bildirdi.

Tüfenkci, Bakanlık olarak e-ticarette hizmet standartlarını artırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özellikle e-ticarette güven bunalımını aşmak adına sitelerin güven damgası almasını istedik. TOBB’u, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye yetkili kıldık. Bu güven damgasını almak zorunlu değil ama alanlar e-ticarette bir adım öne çıkacak. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla lojistiği iyi kullanırsa e-ticarette öne çıkabilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:44
  1. ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy
  2. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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