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E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip

Amazon'un Premier League yayın hakları için teklif vermeye hazırlandığı belirtildi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:56
E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, futbol yayıncılığına da girmeyi planlıyor. 
 
Konuyla ilgili Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Amazon küresel müşterilerine daha fazla spor içeriği sağlama stratejisinin parçası olarak ihale tarihi yaklaşan İngiltere futbol liginin yayın hakları için teklif vermeyi planlıyor. 
 
Dijital dev, Amerikan futbolu, tenis ve futbol gibi popüler sporların yayınını Prime üyeliğine daha çok tüketici çekebilmenin bir yolu olarak görüyor. Amazon'un ana işi dikkate alındığında bu adımının beklenmedik bir adım olarak görülmesi söz konusu olsa da medya analistleri şirketin bu hamlesinin oldukça olası olduğuna dikkat çekiyor. 
 
Ampere Analysis medya analisti Richard Broughton'a göre Premier League İngiltere canlı yayın haklarının yaklaşan ihalesinde daha küçük paketler için Amazon'un teklif vermesi imkan dahilinde. Analizlere göre futbolun ABD'de de gittikçe ilgili gören bir spor olması, şirketlerin bu alandaki ilgileri açısından da açıklayıcı olabiliyor. 
 
İngiltere Ligi'nin en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United'ın Yönetici Başkan Vekili Ed Woodward'ın bir ya da daha fazla dijital şirketin yayın ihalesine teklif vermesini beklediğini açıklaması da bu alandaki spekülasyonlara destek vermişti. 
 
2015'te yapılan canlı yayın ihalesinden 6,9 milyar dolarlık gelir elde edilmişti.
 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:56
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