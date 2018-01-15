E-ticaret 4,5 trilyon dolara koşuyor

Araştırma şirketi KPMG, Perakende Sektörel Bakış 2018 raporunu açıkladı. Perakende ve e-ticaret sektörünü mercek altına alan rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dünya çapında perakende satışları 2017 sonunda 25 trilyon dolara yaklaştı. E-ticaret sektörden yüzde 1 oranında pay aldı.

-Perakende e-ticaret satışları 2017 sonunda dünya çapında yaklaşık 2,4 trilyon doları buldu. Bu oran toplam perakende satışlarının yüzde 10,1’ini oluşturuyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011’de yüzde 3,6 ve 2016’da yüzde 8,7’ydi.

-Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

-E-ticaretin en başarılı ülkesi Çin’in 2020’ye gelindiğinde dünya e-ticaret hacminin yüzde 60’ını oluşturacağı öngörülüyor. ABD’de ise ülkede toplam e-ticaret satışlarının yüzde 79’unu yapan en büyük 25 firmanın 18’i, geleneksel perakendecilerden teşekkül ediyor.

YÜKSEK İNDİRİM MAĞAZALARI ATAKTA

-Türkiye perakende pazarının yaklaşık yüzde 67’sini geleneksel perakende, yüzde 33’ünü ise organize perakende oluşturuyor.

-Organize perakende sektörü yerel yatırımcıların mağaza sayısı bazında sergilediği agresif büyümenin önemli katkısıyla gelişimini sürdürdü. Bu ortamda yüksek indirim mağazacılığı, atılım yaptı. Yüksek indirim mağazacılığı yapısında faaliyet gösteren marketler, A ve B sosyoekonomik gruplarından da müşteri çekmeyi sürdürerek büyük bir ivme yakaladı.

-İstihdam bakımından tüm sektörler içerisinde ikinci sırayı alan perakende sektöründe 2016 yılı istihdamı 1 milyon 810 bin, 2017 yılı Eylül sonu itibarı ile ise 1 milyon 925 bin kişi oldu.

ONLİNE PERAKENDECİ AÇIK ARA ÖNDE

-Önümüzdeki yıllarda planlanan AVM projelerinde de yerli yatırımcıların baskın rolü sürüyor.

-Perakende sektörünü değiştiren en önemli unsur internet üzerinden alışverişin artışı. Türkiye’deki organize perakende cirosunun yüzde 97’sini ve sektör istihdamının yüzde 99’unu gerçekleştiren perakende oyuncuları, toplam e-ticaret cirosunun sadece yüzde 30’unu oluşturuyor. Sadece online perakendecilerin e-ticaret sektöründeki payı ise yüzde 70.