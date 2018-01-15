Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

E-ticaret 4,5 trilyon dolara koşuyor

Dünyada perakende sektörünün satış hacmi 25 trilyon dolara dayandı. Bu rakam içinde perakende e-ticaret satışları 2,4 trilyon doları buldu. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011’de yüzde 3,6 iken 2017 itibari ile yüzde 10’u geçti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:48
E-ticaret 4,5 trilyon dolara koşuyor

Araştırma şirketi KPMG, Perakende Sektörel Bakış 2018 raporunu açıkladı. Perakende ve e-ticaret sektörünü mercek altına alan rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dünya çapında perakende satışları 2017 sonunda 25 trilyon dolara yaklaştı. E-ticaret sektörden yüzde 1 oranında pay aldı.

-Perakende e-ticaret satışları 2017 sonunda dünya çapında yaklaşık 2,4 trilyon doları buldu. Bu oran toplam perakende satışlarının yüzde 10,1’ini oluşturuyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011’de yüzde 3,6 ve 2016’da yüzde 8,7’ydi.

-Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

-E-ticaretin en başarılı ülkesi Çin’in 2020’ye gelindiğinde dünya e-ticaret hacminin yüzde 60’ını oluşturacağı öngörülüyor. ABD’de ise ülkede toplam e-ticaret satışlarının yüzde 79’unu yapan en büyük 25 firmanın 18’i, geleneksel perakendecilerden teşekkül ediyor.

YÜKSEK İNDİRİM MAĞAZALARI ATAKTA

-Türkiye perakende pazarının yaklaşık yüzde 67’sini geleneksel perakende, yüzde 33’ünü ise organize perakende oluşturuyor.

-Organize perakende sektörü yerel yatırımcıların mağaza sayısı bazında sergilediği agresif büyümenin önemli katkısıyla gelişimini sürdürdü. Bu ortamda yüksek indirim mağazacılığı, atılım yaptı. Yüksek indirim mağazacılığı yapısında faaliyet gösteren marketler, A ve B sosyoekonomik gruplarından da müşteri çekmeyi sürdürerek büyük bir ivme yakaladı.

-İstihdam bakımından tüm sektörler içerisinde ikinci sırayı alan perakende sektöründe 2016 yılı istihdamı 1 milyon 810 bin, 2017 yılı Eylül sonu itibarı ile ise 1 milyon 925 bin kişi oldu.

ONLİNE PERAKENDECİ AÇIK ARA ÖNDE

-Önümüzdeki yıllarda planlanan AVM projelerinde de yerli yatırımcıların baskın rolü sürüyor.

-Perakende sektörünü değiştiren en önemli unsur internet üzerinden alışverişin artışı. Türkiye’deki organize perakende cirosunun yüzde 97’sini ve sektör istihdamının yüzde 99’unu gerçekleştiren perakende oyuncuları, toplam e-ticaret cirosunun sadece yüzde 30’unu oluşturuyor. Sadece online perakendecilerin e-ticaret sektöründeki payı ise yüzde 70.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böbreküstü bezleri çok çalışsa dert, az çalışsa dert! Sonuç: Aydede sendromu
    1. Böbreküstü bezleri çok çalışsa dert,..
    2. ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri..
    3. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç..
    4. Korkunç olay! 9'u parçalanmış 10 ceset..
    5. Borsa haftaya düşüşle başladı
    6. İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi..
    7. Mobilyacılar KDV indiriminin devamını..
    8. Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada..
    9. İçişleri Bakanı açıkladı: Öldürüldüler
    10. Anne-babası hayatta öksüz/yetimler
    11. Emenike sürprizi! Sivasspor...
    12. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak
    13. Merak edilen rakam açıklandı
    14. Süper Lig'i sarsacak iddia!..
    15. PKK'nın lojistik deposu çökertildi
    16. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
    17. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızılelma’dır
    18. Arda Turan resmi imzayı atıyor...
    19. Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici..
    20. Mardin'de terör operasyonu
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!