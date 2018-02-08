E-devletten yeni uygulama! Tek tıkla soyağacı...
E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti büyük ilgi çekti.08 Şubat 2018 Perşembe 14:34
E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı.
Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E Devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.
Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.
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