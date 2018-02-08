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E-devletten yeni uygulama! Tek tıkla soyağacı...

E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti büyük ilgi çekti.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:34
E-devletten yeni uygulama! Tek tıkla soyağacı...

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E Devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.

Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:34
  1. alt-üst soy bilgisi

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