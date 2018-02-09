E- Devlet'te soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu

Bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi de kilitlendi. Vatandaşlar soyağacı sorgulama dışında yapmak istedikleri hizmetlere de erişemedi. Yoğunluk azalmayınca, E Devlet'te yer alan soyağacı sorgulama sayfası bakıma alınarak hizmetin şuan için durdurulduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı

E Devlet'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadı' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.