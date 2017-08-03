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e-Devlet’te 10 yeni işlem eklendi

Devlet tarafından vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet'e 10 yeni işlem daha eklendi

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:41
e-Devlet’te 10 yeni işlem eklendi

e-Devlet üzerinden kamu kurumlarında işlerini kolayca yapan vatandaşlar için 10 yeni işlem daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı. İşte İSKİ'nin e-Devlet üzerinden başlattığı 10 yeni işlem;

İSKİ'DEN e-DEVLET ÜZERİNDE 10 YENİ İŞLEM

Yeni Abonelik Başvurusu
Abonelik İptali Başvurusu
İndirimli Abonelik Başvurusu
Başvuru Takibi ve İptali
Abonelik Borç Ödeme
Baraj Doluluk Oranları
Su Analiz Raporu
Abone Bilgileri Sorgulama
Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
Fatura Bilgileri Sorgulama

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizi aldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinin sağ en üst kısmında yer alan 'Sisteme Giriş' alanına tıkladıktan sonra ekrana gelen pencerede T.C Kimlik Numarası ve e-Devlet şifrenizi girin.

İSKİ'nin 10 yeni işlemini e-Devlet üzerinden yapabilmek için arama sekmesinden yapmak istediğiniz işlemi aratarak kolayca bulabilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:41
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