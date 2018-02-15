E-Devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı

e-Devlet Alt-Süt Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti teknik çalışmalardan dolayı açılmıyordu. Dün gece itibariyle e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti tekrardan vatandaşlar için erişime açıldı. Peki e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR? ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen soyağacı sorgulama yeniden aktif hale geldi. Yoğun ilgi gören Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini kullanmak isteyen vatandaşlar, soyağacı sorgulama nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' yazın ve gelen ekrana tıklayın. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hizmete tıkladıkdan sonra, Alt-Üst Soy Belgesi karşınıza çıkacak. Sistem 1800'lü yıllara kadar soy bilgisi gösteriyor.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN ...