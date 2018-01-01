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E-5’te kaza yaptıkları lüks aracı bırakıp kaçtılar

E-5’te makas attığı sırada bariyerlere çarparak kaza yapan lüks araç takla attı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:32
E-5’te kaza yaptıkları lüks aracı bırakıp kaçtılar

Kaza yapan araçtaki kişiler aracını bırakıp başka bir araçla kaçtı. Bariyer parçasına çarpan minibüs sürücüsü kaza anını anlatarak, “Beni öldürüyorlardı, araçta yolcularım vardı” dedi.

Kaza, 04.00 sıralarında D100 karayolu Okmeydanı mevki Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 ZLV 78 lüks otomobil makas attığı sırada bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan araç takla atmaya başladı. Kaza yapan araçta bulunan kişiler başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olası bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan araç yerinden kaldırıldı.

“BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, ARABADA YOLCULARIM VARDI”

Kaza yapan aracın arkasında bulunan minibüs yola gelen bariyer parçasına çarptı. Bariyer parçasına çarpan minibüsün lastiği patladı. Minibüste çok sayıda yolcu bulunuyordu. Minibüstekiler kazayı yara almadan kurtuldu. Kaza anını anlatan minibüs şoförü Muharrem Sarı, “Araba önümde sağlı, sollu makas ata ata gidiyordu. En sağdan en sola attı kendini. Bariyerlerden takla attı, önüme düştü. Bariyer benim önüme düştü. Bariyerden ben sektim. Bariyer kırıldı. Ondan sonra bu arabadakiler başka arabaya binip kaçtılar. Beni öldürüyorlardı, arabada yolcularım vardı” ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesiyle trafik normal akışına göndü. Polis ekipleri kaçan sürücü ve kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 09:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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