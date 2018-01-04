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E-5'te büyük tuzak... Otomobilden inip kılık değiştirdiler

E-5 karayolu Çobançeşme mevkisine otomobille gelen bir grup kadın, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocuklarla dilenmeye başladı. Kadınların kıyafet değiştirerek karayolunda dilenmesi polis tarafından engellendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:58
E-5'te büyük tuzak... Otomobilden inip kılık değiştirdiler

E-5 karayolu Çobançeşme mevkisinde bulunan boş bir alana gelen bir grup kadın, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkarıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup, daha sonra karayolunda dilenmeye başladı.

'AÇIZ' YAZILI KAĞITLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ

Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı kartonla duygu sömürüsü yaparak, yoğun trafikte ilerleyen sürücülerden para dilenen kadınlar, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana da tepki gösterdi. Görüntülerde, dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiriyor, sonra karayolunda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor. İnsanların duygularını bu yolla sömüren dilenciler, polis tarafından yakalanırken, o anlar da kameralarca kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:58
  1. E-5
  2. ÇOBANÇEŞME
  3. KARAYOLU
  4. DİLENCİ
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