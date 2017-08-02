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Düzyatan: Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde

Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Engin Altan Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde." ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
Düzyatan: Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde

Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman'' ifadelerini kullandı..

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
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