İyimaya: Düzenlemeler yapılıyor

Türkiye'nin FETÖ davalarını adil yargılanmanın mümkün kıldığı en kısa sürede bitirmeye çalıştığını belirten AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, ‘Yargılanmalar çok iyi gidiyor. Hakimler genellikle usulü uygulamaya çalışıyorlar. Terör giysili tanıklar ise örgütün faaliyetlerini ‘nasıl senaryolaştırabilirizi’ oynuyorlar. Yargı ve mahkeme salonunu terör örgütlerinin planlarını ve projelerini icra mecrası haline getirmek kimsenin haddi değildir. Türkiye bu sorunu çözecektir. ’ dedi.

DEVLET HAREKETE GEÇTİ

"Darbeci askerlerin mahkeme salonlarında dava süreçlerini sulandırma çabaları var. Bu durum nasıl engellenir?" sorusuna yanıt veren İyimaya, ‘Türk hukuku özellikle düzeni bozan grup sanıkların kendi ideolojilerine ve örgütlerine hizmet edecek tavırlarını zaten önlüyor. Devletin bu konuda var olan kuralın değiştirilmesi ve düzeni sağlayıcı normlar getirmesi mümkündür. O konuda düzenlemeler de yapılıyor.’

TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

‘Adalet Komisyon başkanıyım, tek tip kıyafet kanun olarak gelecek ise, bana gelecek. Ama kanunlar ile değil yönetmelik düzenlenmesi veya genelgelerle olacak ise bu adalet bakanının işidir. Tek tip olur, farklı tip olur. Ya da suç tiplerine göre olur. Tartışılıyor fakat bir sonuca varılmıyor.’

‘DEMOKRATİK SABIR İSTEYEN MÜCADELE’

FETÖ cinnetinin ortaya çıkarılması ve farkındalığın oluşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İyimaya, 50 yılın getirdiği sızmayı, 50 günde temizlemenin mümkün olmadığını belirterek ‘Okulların ve para kaynaklarının ellerinden gitmeleri önemli. Bu mücadele demokratik sabır isteyen mücadeledir. Bugünden yarına bitmez. Ama FETÖ cinneti meydana getirebileceği faaliyetler bakımından artık sona ermiştir.’

'UZUN VE ÖNEMLİ ÇALIŞMA'

haber7'nin haberine göre, Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin geri dönmesi üzerine bir düzeltim olduğuna dikkat çeken İyimaya, ‘FETÖ hâkim cübbesi altında terörist hakimlerin vermiş olduğu kararların meşrutiyeti meselesi var. Uzun ve önemli bir çalışma gerekir. Yeniden yargılanmanın o gündeki koşullara bağlanması lazım. Çünkü sadece FETÖ yargısından dolayı ortaya çıkan hükümler olamayabilir.’ diyerek sözlerini sonlandırdı.