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Düzenleme yapıldı: Artık 18 yaşından küçüklere satılamayacak

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak.

30 Haziran 2017 Cuma 15:09
Düzenleme yapıldı: Artık 18 yaşından küçüklere satılamayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi̇ Enerji̇ İçecekleri̇ Tebli̇ği̇, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak.

Etil alkol bileşen olarak ilave edilmeyecek

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmeyecek. Ancak ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla litrede 3 gram olacak.

Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek.

Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 olacak.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak.

Tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri, son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamayacak.

Ürünlerin etiketinde en az 3 milimetre punto karakter olacak şekilde “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesi bulunacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar tebliğ hükümlerine uyacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:09
  1. enerji içecekleri
  2. enerji içeceklerinin zararları
  3. Gıda
  4. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi̇ Enerji̇ İçecekleri̇ Tebli̇ği̇
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