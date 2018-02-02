Düzenleme geldi korkulu rüya bitti

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi iş dünyası da olumlu karşıladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, yaptığı değerlendirmede, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı. TL’ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Dolayısıyla korkulu rüya da görmeyeceğiz” dedi.

“Bu düzenleme şüphesiz bir rahatlama getirecek’’ diyen Oran, ‘’Aynı zamanda herkes hesabını TL’ye göre düşünecek. Tabiri caizse ‘ayağını yorganına göre uzatacak’. Orta ölçekli firmalar ‘döviz borçlandım, kur yükseldi, servetimin bir kısmını kaybettim diye düşünmeyecek” şeklinde konuştu.

Düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve kabine üyelerine teşekkür eden Oran, ‘’Çünkü yeterli döviz geliri olmayan firmaların, gelirlerinin üzerinde borçlanmaya devam etmesi sorun oluşturuyordu. Yeni düzenleme, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında bulunan firmalara borçlanmada bazı sınırlamalar getiriyor. Buna göre kullanılmak istenen döviz kredisi tutarı ve kredi bakiyenizin toplamı son üç yılda elde ettiğiniz döviz gelirini aşamayacak” dedi.