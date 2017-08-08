(Düzeltme) Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını inceledi
Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli Bulgaristan karayolu kenarında bulunan ve Osmanlı Devleti tarafından 1877 yılında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyalarında incelemelerde bulundu.08 Ağustos 2017 Salı 22:43
Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Kırklareli kent merkezine 3 kilometre mesafede, Dereköy sınır kapısı yolu üzerindeki tarihi Seyfioğlu Tabyasını gezdi. Osmanlı-Rus savaşından önce 1877 yılında (Hicri 1293) savunma amaçlı yapılan tabyalarda incelemelerde bulunan Vali Orhan Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan’dan tarihi yapı hakkında bilgi aldı.