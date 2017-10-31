Düzce'de yolcu midibüsü devrildi: 12 kişi yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki yolun Akçaören köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda yokuş aşağıya inip ana yola çıktığı sırada freni boşaldığı iddia edilen Birol Bedir'in kullandığı 81 BB 746 plakalı yolcu midibüsü, yoldan çıkarak devrildi. Yol kenarında dere yatağının bulunduğu yamaçtan aşağıya yuvarlanmaktan son anda kurtulan midibüste sürücü Birol Bedir ile yolculardan 11'i yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, midibüsün freninin boşalarak devrildiğini, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulduklarını söyledi. Yolcular, gelen başka bir midibüsle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.