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Düzce'de yol verme kavgasında kan aktı!

Düzce'de yol verme nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:03
Düzce'de yol verme kavgasında kan aktı!

D-100 karayolunun Kervan Kavşağı'nda, 81 DS 763  plakalı kamyonetin sürücüsü İsmail Özdoğan ile henüz kimliği belirlenemeyen bazı  kişiler arasında, yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Özdoğan, yüzüne aldığı bıçak darbesiyle  yaralandı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk  müdahalenin ardından, Özdoğan'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
 
Polis ekipleri, Özdoğan'ı yaralayan kişileri yakalamak için çalışma  başlattı.
 
Bu arada, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kavga anı  görüntülendi.
 
Görüntülerde, kamyonet sürücüsü Özdoğan ile tartıştığı kişiler  arasında yaşanan arbede ve çıkan kavgada Özdoğan'ın yaralandığı anlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:03
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