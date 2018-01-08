Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi

Yangın Düzce’nin Beyciler Mahallesi 1596. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı evin birinci katında bulunan daireden dumanlar yükselmeye başladı. Duman çıktığını gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye haber vererek bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir kişi feci şekilde can verdi. Yanan kişinin evde tek başına kalan 23 yaşındaki Mehmet Çalık olduğu tahmin ediliyor. Yangına müdahale sırasında ise bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangında hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin yakınları evin önüne gelerek sinir krizi geçirdiler.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınının sebebi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.