Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi yaralı

Kaza sabah saatlerinde Beyköy Beldesi yolunda meydana geldi. Beyköy'den Güven Köyü'ne fındık toplamaya giden işçileri taşıyan Murat Yaşar'ın kullandığı plakasız traktör, Güven Köyü kavşağında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Traktör ve arkasındaki römork devrildi. Sürücü Murat Yaşar ile birlikte işçiler Mahmut Özkaya, Yaşar Enver, Berfin Yaşar, Kezban Özkaya, Çimen Taşar, Güneş Özkaya, Medine Özkaya, Sebiha Bütüşaba, Sultan Yaşar, Murat Yaşar, Hüseyin Yaşar, Mehmet Yaşar, İslam Yaşar, Elif Bütüşaba, Yunus Yaşar hafif, Mustafa Tunç ve Piroz Yaşar ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Piroz Yaşar'ın sol kolunun koptuğu ve hastanede dikilmesi için müdahale edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.