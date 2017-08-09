Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:49
Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi yaralı

Kaza sabah saatlerinde Beyköy Beldesi yolunda meydana geldi. Beyköy'den Güven Köyü'ne fındık toplamaya giden işçileri taşıyan Murat Yaşar'ın kullandığı plakasız traktör, Güven Köyü kavşağında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Traktör ve arkasındaki römork devrildi. Sürücü Murat Yaşar ile birlikte işçiler Mahmut Özkaya, Yaşar Enver, Berfin Yaşar, Kezban Özkaya, Çimen Taşar, Güneş Özkaya, Medine Özkaya, Sebiha Bütüşaba, Sultan Yaşar, Murat Yaşar, Hüseyin Yaşar, Mehmet Yaşar, İslam Yaşar, Elif Bütüşaba, Yunus Yaşar hafif, Mustafa Tunç ve Piroz Yaşar ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Piroz Yaşar'ın sol kolunun koptuğu ve hastanede dikilmesi için müdahale edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:49
  1. Kaza
  2. Düzce
  3. YARALI
  4. traktör
  5. fındık işçileri
  6. Trafik Kazaları Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi saplandı...
    1. Korkutan görüntü! Araçlara ok gibi..
    2. AK Parti'ye saldırı olayında şok eden..
    3. İtirafçı açıkladı: Yakışıklılardan..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu Sneijder kadar..
    5. Bakan Zeybekci'den Kurban Bayramı..
    6. Arda Turan Galatasaray'a haber gönderdi
    7. Koreliler ekranlara kilitlendi!..
    8. Talisca'dan Beşiktaş'ı yıkan haber
    9. AK Parti'de değişim başladı! Kritik..
    10. Kavgada flaş gelişme! Kebapçı..
    11. Düzce'de traktör devrildi: 18 kişi..
    12. Aksaray'da 'Pazarcı Teyzeyi' kimin..
    13. İşte Almanya'nın yeni Türkiye ajanı
    14. Baba cinneti: 3 oğlunu bıçakladı!
    15. Paris'te Fransız askerlerine saldırı:..
    16. Ordu'da 17 kişilik minibüsten 27..
    17. Resmen katliam yaptılar! 30 kişi öldü
    18. Türkiye'den yeni 'Varlık Fonu' adımı
    19. Malezya Devlet Bakanı Kassım:..
    20. Çin'de peş peşe büyük depremler
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    16 yıl sonra tespit edildi!
    16 yıl sonra tespit edildi!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!