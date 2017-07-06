Düzce’de trafik kazası 4 yaralı

Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan Çankaya idaresindeki 34 DU 3076 plakalı otomobile, yine aynı gitmekte olan Cem Önal idaresindeki 34 SP 0950 plakalı otomobil Kaynaşlıgişelerine 1 kilometre kala arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller güçlükle durabilirken kazada Ramazan Çankaya idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler hafif yaralanan 4 kişiye ayakta tedavi yapmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Emniyet ekiplerikaza yapan sürücülere alkol metreyi üfletirken kazaya neden olan olan Cem Önal’ın 234 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken Önal jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.