Düzce’de trafik kazası: 2 kişi yaralı

Eski Bağdat Caddesi üzerinden hastane istikametine gitmekte olan Haluk Er idaresindeki 34 SE 5899 plakalı hafif ticari araç ile Yelken Sokak üzerinden Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Ziya Şanlı idaresindeki 81 AC 732 plakalı otomobil Kiremit Ocağı Mahallesi’nde kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralanırken araçlardan biri halı yıkama dükkanına girerek hurdaya döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.