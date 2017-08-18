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Düzce’de sokak ortasında tekme tokat dövüp kameraya çektiler…

Düzce’de şehir merkezinde uyuşturucudan ölen bir gencin arkadaşları, torbacı olduğunu iddia ettikleri şahsı sokak ortasında tekme tokat döverek o anları cep telefonu ile kaydetti.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:26
Düzce’de sokak ortasında tekme tokat dövüp kameraya çektiler…

Olay Çarşamba günü Asar Deresinde ölü bulunan 30 yaşında ki Emirhan Çetin’in ölümünden sorumlu tuttukları ve uyuşturucu sattığını iddia ettikleri şahsa, Emirhan Çetin’in arkadaşları meydan dayağı attı. Şahsa atılan dayak cep telefonu kameraları ile an be an görüntülendi.

Düzce’de 30 Yaşındaki Emirhan Çetin’nin Asar Deresi kenarında aldığı uyuşturucu sonrası dereye düşerek hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları, Çetin’e uyuşturucu sattığını iddia ettikleri bir şahsı yakaladılar. Çetin'in arkadaşları, Aydınpınar Caddesi üzerinde yakaladıkları şahsı uyuşturucu madde satıcısı olduğunu iddiasıyla tekme tokat dövmeye başladılar. Cep telefonu ile görüntülenen anlarda yere düşen şahsın darp edildiği görülüyor. Görüntülerde şahıs aldığı darbelerle kanlar içinde yere düşerken, çevredeki vatandaşlar ise şahsı gurubun elinden alarak durumu polis ekiplerine haber veriyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalık ile şahıs arasına girerek dayak yiyen şahsı olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:26
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  2. dayak
  3. torbacı
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