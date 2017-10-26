Düzce'de sis sürücüleri zora soktu
Düzce'de etkili olan sis trafiği olumsuz etkiliyor.26 Ekim 2017 Perşembe 09:37
Düzce'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, trafikte aksamalar yaşandı.
Güzergahta bulunan Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, kentteki sisin yağışla birlikte bir süre daha etkili olacağını bildirdi.