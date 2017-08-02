Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düzce’de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Düzce’de bisikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki çocuk yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:37
Düzce’de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Volkan E. idaresinde ki 67 EV 400 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle karşıdan karşıya geçen İsmetullah T. ve Muhammed G.’ye çarptı. Kazada bisikletteki iki çocuk asfalt zemine düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından çocukları Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:37
  1. İstanbul
  2. Atatürk
  3. Ankara
  4. Düzce
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    1. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    2. 61 yaşında çocuk katili oldu
    3. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    4. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    5. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    6. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    7. Afganistan'da uluslararası askeri..
    8. Bankalar zirveyi gördü!
    9. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    10. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    11. O belediye başkanından teröristlere..
    12. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    13. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    14. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    15. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    16. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    17. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    18. Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık..
    19. Kaçakçılara göz açtırılmıyor
    20. Doğu Karadeniz'den 108 ülkeye ihracat
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı