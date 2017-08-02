Düzce’de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Volkan E. idaresinde ki 67 EV 400 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle karşıdan karşıya geçen İsmetullah T. ve Muhammed G.’ye çarptı. Kazada bisikletteki iki çocuk asfalt zemine düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından çocukları Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.