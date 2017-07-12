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Düzce'de otobüsteki Türk Bayrağını indirmek isteyince...

Düzce'de yolcu otobüsünün ön camındaki Türk Bayrağını indirmek istediği iddia edilen 34 yaşındaki A.D.İ., jandarma tarafından gözaltına alındı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
Düzce'de otobüsteki Türk Bayrağını indirmek isteyince...

Olay, gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak’tan bindiği otobüsle İstanbul’a giden Mardin nüfusuna kayıtlı A.D.İ., iddiaya göre TEM otoyolunun Düzce Gölyaka Kavşağı mevkisinde aracın ön camında asılı olan Türk bayrağını indirmek istedi. Emniyet şeridinde otobüsü durduran sürücü, A.D.İ.'yi araçtan indirerek tartışmaya başladı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Otobüsteki diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine A.D.İ. kaçmak istedi. Ancak yolcular ormana doğru yönelen A.D.İ.'yi yakaladı. Yolcuların arasında kalan A.D.İ., bu sırada haber verilmesiyle gelen Bayraktar Merkez Karakol Komutanlığı ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.D.İ.'nin üzerinden kimlik çıkmadı. Düzce Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile 'Türk Bayrağı Kanunu’na muhalefet', 'Devletin egemenlik ve bağımsızlığını alenen aşağılama' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için tekrar karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
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