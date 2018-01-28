Düzce'de Mehmetçik'e konvoylu destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Terör Örgütü PYD’nin bölgeden çıkartılması için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destekler sürüyor. Bu defa da Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, operasyon bölgesinde bulunan askerlerimiz için konvoy düzenleyerek, “Askerlerimizin Yanındayız” mesajı verdi.

Kalıcı Konutlar 5. Bölge’de bulunan Hicret Camisi önünde minibüs ve otobüsleriyle toplanan sürücüler, saygı duruşunun ardından Afrin’de harekata katılan ve harekatta şehit olan askerler için dua ettiler. Sürücüler duanın ardından ise şehir merkezine hareket etti. Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası Genel Sekreteri Tarık Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyona destek amaçlı toplandıklarını belirterek; “Mevzu vatan ise gerisi teferruattır’ diyen Türk milleti olarak 7’den 77’ye Mehmetçik’imizin yanındayız. 80 milyon tek yürek her an cephede savaşmaya hazırız. Düzce Servisçileri, Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri olarak diyoruz ki; Allah Türk ordusunun yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Kalıcı Konutlar 5. Bölge’den yola çıkan konvoy Akınlar Mahallesi’nde sona erdi.