Düzce'de komutan gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Güvenir, Bolu'da yol kontrolü sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Güvenir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Güvenir, Bolu'da yol kontrolü sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.