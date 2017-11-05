Düzce'de iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Düzce'deki iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. İlk kaza D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Düzce yönüne giden Ufuk Akyol (25) yönetimindeki otomobil saat 02.00 sıralarında ara yoldan ana yola çıkan Alaattin Çam (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen iki otomobil, elektrik direğine çarparak durdu. İki araç da hurda yığınına döndü, birisinin motor kısmı koparak yola savruldu.

Araç içinde sıkışan sürücü Alaattin Çam hayatını kaybetti, diğer sürücü Ufuk Akyol ve yanında bulunan Emre Kandemir (23) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



TEM'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI



Sabaha karşı TEM'in Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen ikinci kazada, İstanbul yönüne giden Muharrem Uzunoğlu yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Minibüste bulunan yolculardan Fadime Kılıç (63), kaza sırasında araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile diğer yolcular Hamdi Çakır, Melek Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdi Bor ve Sevim Bor ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile yolculardan Hamdi Çakır’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.