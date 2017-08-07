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Düzce'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Düzce'de, Bolu Dağı’ndan inerken freni boşalan kamyon bir otomobil, 1 beton mikseri ve 1 TIR’a çarptıktan sonra durabildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:14
Düzce'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolunun Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aydın Ebik yönetimindeki 41 D 9919 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, aynı yöne giden bir otomobil, bir TIR ve beton mikserine çarptıktan sonra durabildi. Kazada, araçta sıkışan kamyon şoförü Aydın Ebik yaralandı.

Ebik, olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ebik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:14
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