Düzce’de FETÖ’den ilk dava sonuçlandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınan ve “Örgüte Yardım Etme” suçlaması ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S. P.’ye 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:43
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınan Kur’an Kursu öğretisi S. P. hakkında “Örgüte Yardım Etme” suçlaması ile hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan duruşmalar sonucunda mahkeme kararını verdi. Yargılanan S. P. hakkında örgüte yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.